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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Из аэропорта Петропавловска не могут вылететь более 300 пассажиров

17 ноября 2011, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Из аэропорта Петропавловска-Камчатского не могут вылететь более 300 пассажиров компании "Аэрофлот". Причина - неисправности самолетов. Были отменены рейсы за 16 и 17 ноября. Об этом РИА Новости сообщил представитель Петропавловск-Камчатского авиапредприятия. По его словам, пассажиры обеспечены горячим питанием и, при необходимости, гостиницей. Неисправность возникла в самолете, прилетевшем на полуострова 16 ноября.

ЕЛ

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