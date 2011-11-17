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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В России вводится новая система организации полетов гражданской авиации

17 ноября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

В России вводится новая система организации полетов гражданской авиации. С 17 ноября увеличивается количество воздушных эшелонов, а вертикальный интервал сокращается.

Это означает, что в воздухе одновременно сможет находиться большее число лайнеров, которые будут лететь на расстоянии 300 метров друг от друга, соблюдая безопасность полета. Для перевозчиков принятие такого решения очень выгодно - уменьшится расход топлива и выбросы вредных веществ. Пилотам международных авиалиний не придётся перестраиваться из эшелона в эшелон, так как по этим правилам уже давно летают во многих странах. Пассажиры также должны почувствовать разницу, задержки вылетов сократятся вполовину.

Для организации новой системы полетов российские диспетчеры уже прошли переподготовку, а в диспетчерских пунктах установлено новое оборудование для их работы, передает телеканал "Россия-24".

СБ

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