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17 ноября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

В России вводится новая система организации полетов гражданской авиации. С 17 ноября увеличивается количество воздушных эшелонов, а вертикальный интервал сокращается.



Это означает, что в воздухе одновременно сможет находиться большее число лайнеров, которые будут лететь на расстоянии 300 метров друг от друга, соблюдая безопасность полета. Для перевозчиков принятие такого решения очень выгодно - уменьшится расход топлива и выбросы вредных веществ. Пилотам международных авиалиний не придётся перестраиваться из эшелона в эшелон, так как по этим правилам уже давно летают во многих странах. Пассажиры также должны почувствовать разницу, задержки вылетов сократятся вполовину.



Для организации новой системы полетов российские диспетчеры уже прошли переподготовку, а в диспетчерских пунктах установлено новое оборудование для их работы, передает телеканал "Россия-24".