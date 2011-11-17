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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Архангельске ждут сухогруз «Капитан Кузнецов»

17 ноября 2011, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Архангельске вечером в четверг ждут прибытия сухогруза «Капитан Кузнецов». Непогода на Белом море утихла. Судно тянут на буксире с помощью ледокола «Диксон». Экипажу сухогруза ничто не угрожает.

Во время шторма у "Капитана Кузнецова" разбило рубку. На сухогрузе нужно восстанавливать навигационные приборы и электрооборудование. В минувший вторник с судном из-за шторма оборвалась связь. Затем сработал аварийный радиопередатчик. Севшее на мель судно обнаружили летчики, передает телеканал «Россия-24».

ЕЛ

//картина дня

В мире

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