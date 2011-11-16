Грызлов: В будущем ЕАС может расшириться за пределы постсоветского пространства

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16 ноября 2011, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Новая интеграционная структура Евразийский союз (ЕАС) в будущем может расшириться за пределы постсоветского пространства, на котором она создается, считает спикер Госдумы Борис Грызлов.



Председатель Госдумы заявил об этом в среду на заседании "круглого стола" "За Союз" в нижней палате парламента. Он сказал: "Мы понимаем, что не только государства, находящиеся на постсоветском пространстве, имеют историческую перспективу войти в Евразийский союз. Мы смотрим гораздо шире, и я думаю, что это интеграционное сообщество будет максимально привлекательно для многих стран", - цитирует Грызлова РИА Новости.



Борис Грызлов считает, что "пришло время реализации проекта Евразийский союз. Для этого созданы все условия, у нас есть необходимые инструменты, а главное, есть исторические аргументы для интеграции на пространстве Евразии. Если говорить об СНГ, то мы долгое время жили в составе одного государства, у нас единый язык общения. На русском языке общается более половины населения СНГ. Налажена кооперация в экономике, затрагивающая отрасли авиастроения, оборонной промышленности, что говорит о доверии стран друг к другу".



Спикер Госдумы напомнил, что на территории СНГ уже работают такие межгосударственные организации, как ОДКБ, ЕврАзЭс, Союз России и Белоруссии, заключено и действует соглашение по Таможенному союзу, а с января 2012 года будет функционировать единое экономическое пространство.



Кроме того, по словам Бориса Грызлова, у стран на постсоветском пространстве есть колоссальный позитивный опыт сосуществования разных религий, в том числе христианства и мусульманства, "это то, чего явно не хватает Евросоюзу, там есть большие проблемы".



Напомним, проект Евразийского Союза (ЕАС) предполагает создание союза независимых государств с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным и культурным пространством, а идею Евразийского Союза предложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 1994 году.