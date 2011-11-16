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16 ноября 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ria.ru

Президент РФ Дмитрий Медведев пригласил инвалидов принять участие в проекте "Большое правительство" и попросил их подготовить предложения о механизме обратной связи чиновников и общества.



Глава государства на встрече с инвалидами в своей резиденции сказал: "Приглашаю инвалидов принять участие не в качестве тех, кто получает помощь, или номенклатуры, а в качестве деятельных участников".



Президент уточнил, что в "Большом правительстве" ему "не нужны люди, которые будут просто представлять инвалидов", он считает, что инвалиды могут вносить большой вклад в развитие страны, участвовать во многих программах.



Кроме того, на встрече Дмитрий Медведев попросил инвалидов подготовить предложения, каким должен быть механизм обратной связи чиновников и общества. Он попросил их "продумать механизм обратной связи между чиновниками, властью и гражданским обществом", а также обещал "дать указание Москве разобраться по конкретным случаям", описанным сайте для инвалидов. "Чиновники - они и есть чиновники, у них формальная позиция, в этом плане нам учиться и учиться у западных коллег отношению к проблеме", - цитирует президента РИА Новости.



Для справки. Сама идея о "большом" или "расширенном" правительстве принадлежит российскому президенту. Это так называемое "большое правительство" должно дополнить действующий сегодня традиционный "узкий" кабинет министров. По замыслу Дмитрия Медведева, "большое правительство" должно стать площадкой для оперативного взаимодействия министров с представителями партий, местных и муниципальных органов власти, институтов гражданского общества.