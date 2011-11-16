Косовские сербы получат из России гуманитарную помощь

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16 ноября 2011, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Советник посольства РФ в Белграде Петр Фролов заявил в среду, что Россия готовится передать косовским сербам десятки тонн гуманитарной помощи, это продовольствие и медицинское оборудование.



Российский дипломат сообщил, что "первый самолет Ил-76 МЧС РФ с 35 тоннами продовольствия прибывает 17 ноября в сербский город Ниш".



Планируется, что в Косово из Ниша при помощи сербского Красного креста груз будет перевезен через несколько дней, а дата прилета борта с медицинским и другим оборудованием для нуждающихся в южной сербской автономии будет известна позже.



В настоящее время в Косово вновь обострился конфликт между косовскими сербами и албанцами. Аргументы Недели ранее писали, что в посольство России в Белграде обратились более 20 тысяч косовских сербов с прошением о принятии российского гражданства, по их словам, власти в Белграде не способны их защитить от притеснений албанцев и международных миссий западных стран. Именно в этот тяжелый для сербов период Россия высылает для них гуманитарную помощь.



