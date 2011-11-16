Президент России призвал регионы активнее поддерживать инвалидов (ВИДЕО)

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16 ноября 2011, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Вести.ру

Президент России Дмитрий Медведев заявил в среду, что работа по поддержке граждан с ограниченными возможностями должна активнее вестись в регионах, а не только на федеральном уровне.



Дмитрий Медведев подчеркнул, комментируя высказывание одного из участников встречи о нехватке оборудования для инвалидов, что необходимо, чтобы "и на региональном уровне в это вкладывались. Надо, конечно, все делать и из Москвы, но все равно Москва всю страну не закроет, самое главное - чтобы эта работа активнее велась в регионах", - цитирует главу российского государства РИА Новости.



Однако все делать из Москвы - невозможно и не продуктивно, добавил президент. Он отметил, часто бывает так, что "пока люди (в регионах) не достучатся куда-то наверх, никто и не шевелится", а ведь потребность только в колясках для инвалидов-колясочников составляет 110 тысяч.



Президент также отметил, что необходимо более активно налаживать работу волонтеров, "за границей - другое отношение к волонтерской деятельности. Я уверен, что мы сможем наладить эту работу. Эта деятельность отчасти идет от человеческих мотивов, но нужно создавать правильные условия для волонтеров. Надеюсь, что мы сможем эту работу организовать лучше, чем сейчас, потому что количество волонтеров, которые нужны государству, с каждым годом возрастает", - сказал президент РФ.



По словам Дмитрия Медведева, волонтеры необходимы не только для того, чтобы ухаживать за людьми с ограниченными возможностями, но и для проведения крупных спортивных мероприятий, "это абсолютно неизвестная тема для нас. Сейчас бьются над тем, чтобы создать группы волонтеров для Сочи, для других мест, где будут крупные спортивные мероприятия".