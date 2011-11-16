На вокзалах Москвы началась ликвидация торговых точек

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16 ноября 2011, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве началась ликвидация торговых точек у Павелцкого и Киевского вокзалов. В добровольном порядке арендаторы вывозят свое имущество - уведомления им выслали заблаговременно.



По данным РЖД, вывоз товаров и имущества, расположенных у пассажирской платформы № 9 Павелецкого вокзала, начался 15 ноября. 18 ноября арендаторы обязались приступить к ликвидации конструкций. Огорожена территория вдоль шестой платформы Киевского вокзала. Раньше здесь функционировал рынок стройматериалов. Доступ покупателей ограничен, передает Интерфакс. В ближайшие дни власти огородят также территорию торговых рядов "Славянка", прекращающих коммерческую активность в связи с решением правительства Москвы.



