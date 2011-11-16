Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

На вокзалах Москвы началась ликвидация торговых точек

16 ноября 2011, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве началась ликвидация торговых точек у Павелцкого и Киевского вокзалов. В добровольном порядке арендаторы вывозят свое имущество - уведомления им выслали заблаговременно.

По данным РЖД, вывоз товаров и имущества, расположенных у пассажирской платформы № 9 Павелецкого вокзала, начался 15 ноября. 18 ноября арендаторы обязались приступить к ликвидации конструкций. Огорожена территория вдоль шестой платформы Киевского вокзала. Раньше здесь функционировал рынок стройматериалов. Доступ покупателей ограничен, передает Интерфакс. В ближайшие дни власти огородят также территорию торговых рядов "Славянка", прекращающих коммерческую активность в связи с решением правительства Москвы.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…