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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Задержан по подозрению во взяточничестве чиновник префектуры ВАО Москвы

16 ноября 2011, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в среду задержан по подозрению во взяточничестве чиновник префектуры Восточного административного округа столицы, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России.

По данным пресс-службы, в получении взятки почти в 700 тысяч рублей подозревается начальник управления экономики, промышленности и перспективного развития префектуры ВАО Москвы.

Сотрудник пресс-службы рассказал, что "в среду задержан с поличным начальник управления экономики, промышленности и перспективного развития префектуры Восточного округа, являющийся также заместителем председателя комиссии по размещению госзаказа".

СБ

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