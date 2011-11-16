Задержан по подозрению во взяточничестве чиновник префектуры ВАО Москвы

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16 ноября 2011, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в среду задержан по подозрению во взяточничестве чиновник префектуры Восточного административного округа столицы, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России.



По данным пресс-службы, в получении взятки почти в 700 тысяч рублей подозревается начальник управления экономики, промышленности и перспективного развития префектуры ВАО Москвы.



Сотрудник пресс-службы рассказал, что "в среду задержан с поличным начальник управления экономики, промышленности и перспективного развития префектуры Восточного округа, являющийся также заместителем председателя комиссии по размещению госзаказа".



