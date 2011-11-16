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16 ноября 2011, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Аварийный сухогруз "Капитан Кузнецов" ведет в порт Архангельска ледокол "Диксон". По факту временного исчезновения сухогруза возбуждено уголовное дело, в Архангельске работают следователи и криминалисты.



Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин пояснил, что Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту длительного отсутствия 11 членов экипажа теплохода "Капитан Кузнецов" по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса России ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"), передает ИТАР-ТАСС.



Напомним, сухогруз "Капитан Кузнецов" пропал ночью 15 ноября в Белом море по пути в Архангельск из порта Яра-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе. В Архангельске судно должно было встать на зимнюю стоянку. Однако в Горле Белого моря (средняя часть Белого моря, именуемая обычно Горлом Белого моря, представляет собой пролив, соединяющий северную часть моря с южной, наименьшая ширина Горла – 55 километров) сухогруз настиг сильный шторм, связь с сухогрузом пропала, а в районе мыса Канин Нос в Белом море у судна сработали бортовые аварийные буи.



На поиск сухогруза вышли ледоколы "Диксон" и "Владимир Стрижов", к его поискам была подключена авиация, в том числе и военная.



16 ноября сухогруз обнаружил экипаж самолета Ил-38 морской авиации Северного флота. "Капитан Кузнецов" был обнаружен в Горле Белого моря, в 104 километрах от места последнего выхода на связь. Стало известно, что сухогруз сел на мель, однако сумел в среду сняться с нее самостоятельно. Все 11 членов экипажа живы.