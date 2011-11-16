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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Следствие не располагает данными о местонахождении Батуриной

16 ноября 2011, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

В пресс-службе следственного департамента МВД РФ сообщили, что следствие до сих пор не располагает данными о местонахождении бывшей владелицы компании "ИНТЕКО" Елены Батуриной.

Вследстве этого, повестка явки на допрос была выдана супругу Батуриной, экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, пояснили в пресс-службе.

"Следствию до сих пор неизвестно местонахождение Е.Батуриной, поэтому следователь, руководствуясь ч. 2 ст. 188 УПК РФ, вручил повестку ее мужу Ю.Лужкову", - отметили в пресс-службе департамента.

Ранее Аргументы Недели писали, что в правоохранительных органах столицы заявили о том, что супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина в случае неявки на допрос после получения официальной повестки может быть подвергнута приводу.

СБ

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