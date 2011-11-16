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//Общество

Таджикистан внес поправки в Воздушный кодекс республики

16 ноября 2011, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Таджикистан внес поправки в Воздушный кодекс республики. Нижняя палата парламента в среду ввела уголовную ответственность за любое незаконное пересечение воздушной границы страны.

Об этом сообщил депутат парламента Таджикистана, директор Национального центра по законотворчеству при президенте республики Махмад Рахимов.

По его словам, поправки были одобрены депутатами единогласно, без обсуждения, "после вступления в силу настоящих поправок в Таджикистане за любое правонарушение и преступление, связанное с незаконным пересечением воздушного пространства страны, виновные лица будут нести уголовную ответственность, которую в некоторых случаях не предусматривает принятый еще в конце 1998 года Воздушный кодекс страны", - цитирует Рахимова Интерфакс.

Парламентарий подчеркнул, что поправки никак не связаны с делом пилотов авиакомпании Rolkan, которых на прошедшей неделе приговорили в Таджикистане к длительным тюремным срокам.

СБ

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