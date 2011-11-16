В Москве на Флотской установили кабинку с бесплатным беспроводным GSM-телефоном

//Общество

16 ноября 2011, 17:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта sao.mos.ru

В Москве появилась первая кабинка с бесплатным беспроводным телефоном. "Народная" "труба" установлена на Флотской улице в Северном округе столицы. Ещё порядка 150 таких кабин установят на улицах в САО до конца года.



"По "народному телефону" можно в течение часа бесплатно беседовать в пределах Москвы и Московской области, причем выполняется проект без привлечения бюджетных средств", – сообщается на сайте САО. По таксофону можно позвонить как на городские номера, так и на мобильные.

Если проект окажется успешным, кабины с беспроводными GSM-телефонами установят по всей Москве.

Дизайн кабинки рассчитан для людей с ограниченными возможностями. Такие кабины уже есть в Санкт-Петербурге и в подмосковном Одинцове.