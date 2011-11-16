Путин: Россия готова оказать финансовую помощь Европе

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16 ноября 2011, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Вести.ру

Премьер-министр России Владимир Путин заявил в среду в Москве, что Россия готова оказать Европе, оказавшейся в сложной финансовой ситуации, практическую финансовую помощь.



На встрече с ведущими бизнесменами Германии Владимир Путин сообщил, что помощь будет оказываться прежде всего через механизмы МВФ.



Глава российского правительства подчеркнул, что возможности для оказания подобной помощи у России сегодня есть. "Положение дел в российской экономике достаточно стабильно, - цитирует заявление главы кабинета министров России. Однако это не означает, что и у нас нет трудностей, ведь в условиях современной мировой экономики риски на одних рынках неминуемо отражаются на общей конъюнктуре", - цитирует российского премьера ИТАР-ТАСС.



Владимир Путин отметил также, что в списке важнейших торговых партнеров России Германия опустилась на второе место и уступила лидирующую позицию Китаю. Однако российский премьер надеется, что в конце года товарооборот России и Германии все же достигнет хороших показателей, а, может, даже и превысит докризисный уровень, приблизившись к 70 миллиардам долларов. По словам главы правительства, товарооборот с Китаем до конца 2011 года составит 80 - 90 миллиардов долларов.