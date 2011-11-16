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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Медицинские и образовательные предприятия освобождены от налога на прибыль

16 ноября 2011, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство России освободило от уплаты налогов на прибыль медицинские и образовательные предприятия и утвердило перечень видов их деятельности.

В список включены терапевтическая и хирургическая косметология, мануальная терапия и стоматология.

Согласно постановлению правительства, размещенному в среду в банке нормативных и распорядительных актов на официальном сайте правительства РФ, в перечень не вошла деятельность, связанная с санаторно-курортным лечением. Однако льготами могут воспользоваться организации, которые занимаются диетологией, лечебной физкультурой и спортивной медициной, медицинским массажем, общей врачебной практикой (семейной медициной), транспортировкой органов и тканей, забором, хранением и транспортировкой донорской спермы. В перечень также вошли различные виды медицинских экспертиз, клиническая лабораторная диагностика, лабораторное дело, медицинская статистика, организация сестринского дела.

По образовательной деятельности. В перечень включены реализация основных программ дошкольного, начального общего, основного общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, а также реализация дополнительных образовательных программ и программ профподготовки.

Кроме того, в законе есть условие для применения нулевой ставки по налогу на прибыль – это наличие у организации лицензии на образовательную и медицинскую деятельность. Также, согласно принятому закону, доходы от медицинской и образовательной деятельности должны составлять не менее 90% доходов организации. Не должны совершаться операции с векселями и с финансовыми инструментами срочных сделок. В штате учреждений должно быть не менее 15 сотрудников. Для медицинских организаций установлено дополнительное требование - численность медперсонала, имеющего действующий сертификат специалиста, в общей численности сотрудников должна быть не менее 50%.

Не соблюдение хотя бы одного из этих условий приведет к тому, что с начала налогового периода, в котором имело место несоблюдение, применяется обычная ставка налога на прибыль в размере 20%, передает РИА Новости.

СБ

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