Хабаровский пенсионер снова встретится с Президентом РФ Дмитрием Медведевым

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16 ноября 2011, 15:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

По предложению хабаровчанина Михаила Белова в Кремле состоится встреча руководства России с пенсионерами, на которой будут обсуждаться проблемы старшего поколения.

Михаилу Белову 67 лет, но продолжает работать фрезеровщиком на Хабаровском судостроительном заводе. Белов обратился с предложением к Президенту Дмитрию Медведеву во время его встречи с представителями трудовых коллективов в Хабаровске 11 ноября.

Дмитрий Медведев на предложение откликнулся, передает РИА «АмурПРЕСС».

«Я, конечно, уклониться от этого не смогу, тем более что у нас в стране большое количество пенсионеров. ...Проблем у них хватает, я обязательно подготовлю предложения, когда это можно сделать и где. Тогда и Вас я приглашаю. И, естественно, переговорю с Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы он тоже поучаствовал в этом мероприятии. ...Обсудим качество жизни пенсионеров – это на самом деле очень важно. Мы, конечно, за последнее время пенсии подняли, но пока они не такие, чтобы на них можно было безбедно жить. Договорились, спасибо за идею», - сказал глава государства.

Обещание Дмитрий Медведев сдержал: вчера Михаила Белова, как инициатора встречи, пригласили в Кремль. По распоряжению Губернатора Вячеслава Шпорта поездку в Москву ветерану труда оплатило Правительство края.