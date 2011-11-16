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16 ноября 2011, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

США считают себя вправе отвечать реальными военными ударами на возможные атаки в киберпространстве. Об этом говорится в новом докладе, который Пентагон подготовил для американского Конгресса.

Эксперты назвали этот 12-страничный документ "наиболее чётким заявлением Вашингтона о политике в области кибербезопасности", передаёт BBC.

Сайт и компьютерные системы самого Пентагона - объекты многочисленных хакерских атак. Примерный ущерб, нанесённый компьютерными взломщиками оборонной промышленности США, оценивается в один триллион долларов.

"АН" писали, что с мая Пентагон классифицирует кибератаки со стороны иностранных государств как акт агрессии и предусматривает возможность применения в ответ военной силы.

Только в июле этого года из компьютерных систем министерства обороны США было похищено 24 тысячи файлов.