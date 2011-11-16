Ишаев: Дальний Восток получит мощное развитие

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16 ноября 2011, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев в Хабаровске заявил, что Дальний Восток в 2012 году не заканчивает свое развитие.

"Сегодня здесь реализуются крупные проекты, направленные на модернизацию дальневосточной экономики. Мегапроекты могут развиваться на основе государственно-частного партнерства, при чем, необходимо такое государственно-частное партнерство, когда государство опережающими темпами формирует комплексную инфраструктуру, прежде всего, транспортную, энергетическую, а бизнес приходит и развивает производство", сказал полпред ДФО в иньервью телекомпании "Губерния".



"Например, если мы не построим БАМ-2, то крупные угледобывающие предприятия развиваться не будут, просто потому, что они не смогут вывезти свою продукцию, а это не много не мало в перспективе 70 млн. тонн. Дорога и мост на Сахалин – это политический вопрос. Должна быть железная дорога на Сахалин, мост, соединяющий остров с материком должен быть совмещенным автомобильным и железнодорожным. Не всегда экономически окупаемые проекты определяют направления модернизации экономики, политические проекты тоже играют немаловажную роль.



Далее речь идет о строительстве энергетических мостов. На Сахалине строим электростанцию, которая будет работать на угле, и будет готова передавать электроэнергию в Японию. На сжиженном газе электростанции Японии могут работать и сами, поскольку они закупают, транспортируют этот сжиженный газ и перерабатывают его у себя, а на угле – это другой проект, электроэнергия – это уже продукт.



Необходимы серьезные проекты по развитию автомобильных дорог. Сегодня на контроле полномочного представителя Президента РФ в ДФО находится четыре дороги, прежде всего, дороги «Чита-Хабаровск» и «Хабаровск-Владивосток». Нужно развивать автомобильное сообщение по Якутии – это и есть опорная сеть автомобильных дорог. Если территория округа будет соединена дорогами, то это будет совершенно другое развитие.



Важно понимать, что без развития энергетики – развитие экономики округа невозможно. Поэтому сегодня строятся станции, развивается газоснабжение, мы переходим на другие виды топлива. Это все - экономически выгодно и дает возможность работать, но сетевое хозяйство пока отстает. Например, имеет мощности в Амурской области Бурейская станция, а другие территории не могут воспользоваться этой электроэнергией, потому что нет проводов. Понемногу сетевое хозяйство начинает строиться и развиваться. Мы должны построить новые энергомощности в Якутии, и они уже есть в плане, построить новые мощности по генерации в Хабаровском и Приморском краях. В Приморском крае сегодня стоит вопрос о строительстве Уссурийской электростанции, о переводе ТЭЦ-2 во Владивостоке на газ, речь идет о строительстве второй линии электропередачи из Амурской области. Далее необходимо строительство новых блоков на Сахалине, в Магадане, на Камчатке. Серьезный вопрос – это замещение вырабатывающей свой ресурс Билибинской АЭС на Чукотке.



Когда это все заработает, а это реальные проекты, которые есть в планах, некоторые уже в стадии реализации, тогда Дальний Восток получит мощное развитие. Президент России уже сегодня не просто нас поддерживает в этих направлениях, он ставит эти задачи, активно прорабатывает варианты реализации проектов на стадиях обсуждения, разработки различных подходов, проработке технических заданий. То есть мы получаем уже задачи, а раньше просили, чтобы нас услышали. На Востоке России есть богатая ресурсная база, которая является основой экономического развития, но без таких мегапроектов Дальний Восток развиваться не будет", – сказал полпред Ишаев, передает РИА АМУР-ПРЕСС.