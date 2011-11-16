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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Переговоры с Украиной по новой цене на российский газ продолжаются

16 ноября 2011, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Переговоры по новой цене на российский газ с Украиной продолжаются, и комментарии по их результатам последуют после подписания соответствующих документов, заявили в российском правительстве.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков сообщил, что "в правительстве России исходят из того, что переговоры продолжаются. Финализацию соответствующих договоренностей будет означать подписание новых документов. До тех пор пока это не произошло, считаем преждевременным о чем-либо говорить", передает Интерфакс.

Ранее Аргументы Недели писали, что представитель украинского кабинета министров сообщил о том, что Москва и Киев договорились о новой цене на газ. Он заявил, что, "есть договоренности о новой цене на газ, подписание соответствующих документов ожидается в ближайшее время", "в данный момент утрясаются технические детали".

СБ

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