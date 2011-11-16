Мэрия рекомендует москвичам купить собачкам на зиму сапожки

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16 ноября 2011, 14:53 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве чиновники советуют жителям столицы заранее позаботиться о домашних животных перед наступлением холодов.

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил хозяев домашних животных об опасности термических ожогов их питомцев из-за распространения противогололедных реагентов этой зимой.

По его словам, реагентами обрабатывается только проезжая часть и самые крупные тротуары. Кульбачевский считает, что следует заботиться о своих питомцах, причем подумать об этом заранее. По его совету надо надевать собачкам сапожки, защищать лапки. Или выбирать другие места для прогулок.



Чиновник пояснил, что жалобы людей на то, что от реагентов, которыми обрабатываются улицы в Москве, портится обувь и страдают домашние животные, связаны не с химическим воздействием, а с термическим, передает Интерфакс.

«Вода замерзает при температуре +2 градуса, а когда мы применяем противогололедные реагенты, у нас появляется жидкость с температурой, допустим, -20, при соответствующей температуре на улице. Если туда попадает ботинок или лапа животного, это все равно, что опустить их в кипяток. Тот же самый термический ожог» , - рассказал Кульбачевский. Он подчеркнул, что не применять в крупном мегаполисе противогололедные реагенты невозможно.