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16 ноября 2011, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Нижегородское молодёжное движение оповестило накануне, что передаёт в Министерство юстиции и Министерство образования письма с просьбой исследовать произведения Захара Прилепина на экстремизм и национализм.

Обвинения активистов движения "Новые люди" в адрес писателя, по информации на их официальном сайте, построены результатах их исследований. Перед Днем народного единства они посетили 8 библиотек, пообщались с их сотрудниками, и те рассказали, что произведения "Санькя" и "Чёрная обезьяна" лучше было бы убрать из библиотечных собраний.

Активисты отмечают, что у них возник ряд вопросов к содержанию книг, однако что это за вопросы и претензии, не известно. "Новые люди" полагают, что можно ограничиться изъятием произведений Прилепина из библиотек.

Захар Прилепин относится ко всей этой ситуации, свидетельствующей о нездоровье общества, с иронией, сообщил сам писатель в интервью РИА Новости по этому поводу.

"Где они нашли в "Чёрной обезьяне" экстремизм - надо у них спросить. Найти-то его можно вообще в любом произведении мировой культуры: в священных книгах, например. По большому счёту, желающие найти экстремизм в "Саньке" могут это сделать. Можно запретить книгу - это стало бы прецедентом в России, а потом можно много чего запретить. Если уж на то пошло, то и "Капитанскую дочку", и "Тараса Бульбу" - там тоже совершают всякие непотребства", - заявил Прилепин.

Писатель также признался, что его особенно удивляет "молодая поросль", которая готова "к любому подлому и нелепому поступку".

Одно из произведений, которые возможно проверят на наличие экстремистских высказываний, - "Санькя" - претендует на получение литературной премии "Русский Букер десятилетия". Всего в шорт-лист "Букера" прошли пять авторов.

Напомним, "АН" писали, что в конце октября в экстремизме заподозрили книги другого писателя - Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин. Его произведение "Весь мир театр" проверял Следственный комитет, экстремистских высказываний в романе не нашёл.