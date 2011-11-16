Батурину могут доставить на допрос принудительно

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16 ноября 2011, 14:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта finam.fm

Жена экс-мэра Москвы Елена Батурина в случае неявки на допрос после получения официальной повестки может быть подвергнута приводу, сообщили в среду в правоохранительных органах.

Такая мера предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом России. Это единственная санкция, которая может быть применена в отношении свидетеля по делу.

Накануне повестка для Батуриной была вручена лично Юрию Лужкову, который пообещал передать её супруге. Во вторник экс-мэр прибыл в следственный департамент МВД, чтобы в качестве свидетеля дать показания следователю в рамках дела банка Москвы.

В ведомстве затем заявили, что Лужков во время беседы "ограничился общими фразами", передаёт Интерфакс.

Напомним,что на минувшей неделе бывший градоначальник признался, что запретил своей супруге, Елене Батуриной, возвращаться на родину.

Правоохранительные органы расследуют дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. По этому делу Лужков и Батурина привлекаются в качестве свидетелей.