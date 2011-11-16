Вице-мэр Москвы: в столице вводится приём заявок на техосмотр через интернет

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16 ноября 2011, 13:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото ИТАР-ТАСС.

Власти Москвы с 1 декабря вводят прием заявок на прохождение технического осмотра автомобилей в пунктах ТО через интернет, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам развития транспорта Николай Лямов.

По его словам, сейчас в столице работают 203 пункта техосмотра, 41 из которых - для грузового транспорта, передаёт ИТАР-ТАСС. Прием заявок в электронном виде поможет распределить их по наименее загруженным пунктам и тем самым избежать очередей.

Напомним, в апреле этого года из-за больших очередей некоторые пункты техосмотра в столице были переведены на круглосуточное обслуживание. График остальных был продлён.

Из-за неудовлетворительной организации работы пунктов техосмотра был снят с должности начальника ГУПа, отвечающего за организацию проведения техосмотра автомобилей в столице - "Московская городская служба технического контроля" Игорь Климаков.