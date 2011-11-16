Впервые в мире московский аэропорт начинает регистрацию пассажиров через Skype

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16 ноября 2011, 13:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта gizmod.ru

Столичный международный аэропорт "Шереметьево" ввел услугу регистрации пассажиров через Skype, сообщил в среду директор организации пассажирских перевозок аэропорта Андрей Никулин.

Такая технология еще нигде в мире не реализована, и Россия станет первой страной, передаёт радио "Маяк".

По прогнозам аэрогавани, данной услугой в будущем будут пользоваться 15-20% от общего числа пассажиропотока.