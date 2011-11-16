Исполнилось два года со дня гибели в СИЗО юриста Магнитского

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16 ноября 2011, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Два года исполнилось 16 ноября 2011 года со дня гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Юрист фонда был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован после того, как заявил о том, что вскрыл факт хищения сотрудниками правоохранительных органов из российского бюджета более пяти миллиардов рублей.

Аудитор Hermitage Capital, обвинявшийся по ст. 199 УК РФ в уклонении от уплаты налогов с организации, умер в столичном СИЗО "Матросская тишина" от сердечно-сосудистой недостаточности 16 ноября 2009 года.

Обвинения в смерти Магнитского предъявлены двум тюремным врачам. Дмитрия Кратова следствие считает виновным в халатности, а Ларису Литвинову - в причинении смерти по неосторожности.

В различных городах мира сегодня пройдут акции памяти Сергея Магнитского. В Вашингтоне и Лондоне поставлены спектакли, рассказывающие о трагической судьбе российского юриста, а в Берлине открыли посвященную Магнитскому памятную выставку. В Великобритании правозащитная организация "Международная амнистия" и британская театральная труппа Sputnik представят в Лондоне во вторую годовщину смерти Сергея Магнитского спектакль "Час восемнадцать" по российской пьесе драматурга Елены Греминой о последних моментах жизни юриста.

Напомним, Елена Гремина и режиссер Михаил Угаров ставили пьесу в России для проекта Театр.Doc в 2010 году. Постановка получилась громкой и была номинирована на премию "Золотая маска".