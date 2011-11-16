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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Анонимный покупатель приобрёл "Каплю Солнца" за астрономическую сумму (ВИДЕО)

16 ноября 2011, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Самый большой в мире жёлтый бриллиант, получивший название "Капля Солнца" продан накануне в Женеве на торгах Sotheby’s  за $12,5 млн. Покупатель делал ставки по телефону инкогнито.

Представители аукционного дома заявили, что сумма, отданная за этот камень на торгах в фешенебельном отеле на берегу Женевского озера, - рекорд для побобного лота.

"Никаким кризисом здесь и не пахнет. Почти все большие бриллианты мы продали, оправдав наши ожидания. Я думаю, это наилучшим образом говорит о стабильности рынка этих драгоценных камней," - заявил глава ювелирного отдела аукционного дома Sotheby’s Дэвид Беннетт.

Напомним, драгоценный камень редкого оттенка весом в 110 каратов был найден в прошлом году в ЮАР. Ювелиры считают его безупречным.

ЛБ

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