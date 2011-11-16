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16 ноября 2011, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат Генри Резник, представляющий интересы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, опроверг утверждение следственного департамента МВД о том, что его подзащитный накануне не дал конкретных показаний на допросе по делу о хищении средств в "Банке Москвы".



Накануне в СМИ появилась информация о том, что бывший градоначальник Москвы во время дачи показаний по делу Банка Москвы в качестве свидетеля "ограничился общими фразами". На допрос был вызван Юрий Лужков и его супруга, бывшая глава компании "Интеко" Елена Батурина. Пока на вызов ответил только Лужков.



В случае неявки в суд бывшей Елены Батуриной - она может быть подвергнута приводу, передает Интерфакс.