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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Адвокат Резник опроверг утверждение МВД об "общих ответах" Лужкова

16 ноября 2011, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат Генри Резник, представляющий интересы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, опроверг утверждение следственного департамента МВД о том, что его подзащитный накануне не дал конкретных показаний на допросе по делу о хищении средств в "Банке Москвы".

Накануне в СМИ появилась информация о том, что бывший градоначальник Москвы во время дачи показаний по делу Банка Москвы в качестве свидетеля "ограничился общими фразами". На допрос был вызван Юрий Лужков и его супруга, бывшая глава компании "Интеко" Елена Батурина. Пока на вызов ответил только Лужков.

В случае неявки в суд бывшей Елены Батуриной - она может быть подвергнута приводу, передает Интерфакс.

ИЧ

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