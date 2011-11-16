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16 ноября 2011, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Последний в 2011 году пуск новейшей морской баллистической ракеты "Булава" будет произведен до конца ноября.

Высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса сообщил, что пуск ракет с борта атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" запланирован залповым, передает РИА Новости. Пуск залпом - из шахт выйдут одновременно как минимум две ракеты.

Напомним, осуществлено 17 пусков "Булавы", 7 из них признаны неудачными.

"Аргументы недели" сообщали, что третий в этом году успешный пуск МБР "Булава" был произведен 28 октября по полигону Кура на полуострове Камчатка, полет "Булавы" проходил в штатном режиме.