Убийство поэта Ахтаханова расследуют криминалисты центрального аппарата СК РФ

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16 ноября 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

К расследованию убийства в Москве известного чеченского поэта Руслана Ахтаханова подключились опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России.

Предварительно следствием установлено, 15 ноября около 23 часов 50 минут у дома №2 по улице Беговой недалеко от центра Москвы неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета ИЖ в Руслана Ахтаханова, когда тот выходил из своей машины и направлялся домой. После совершения преступления нападавший скрылся на автомобиле "Форд Фокус".

Следствием рассматриваются все возможные версии преступления. Способ совершения убийства, когда преступник, ранив жертву, произвел ещё выстрел в голову, позволяет делать выводы о большой вероятности заказного характера этого преступления. Следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия и автомобиля убитого. Изъяты две пули и три гильзы, личные вещи погибшего и другие предметы, имеющие значение по делу. Назначены судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, баллистическая и другие необходимые экспертизы. Следователи изучают видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения, установленные в районе убийства. Опрошены очевидцы преступления.

По факту убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 и ч.1 ст.222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия).