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//Общество

Убийство поэта Ахтаханова расследуют криминалисты центрального аппарата СК РФ

16 ноября 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

К расследованию убийства в Москве известного чеченского поэта Руслана Ахтаханова  подключились опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета  России.

Предварительно следствием установлено, 15 ноября около 23 часов 50 минут у дома №2 по улице Беговой недалеко от центра Москвы неизвестный произвел несколько выстрелов  из пистолета ИЖ в Руслана Ахтаханова, когда тот выходил из  своей машины и направлялся домой. После совершения преступления нападавший скрылся на автомобиле "Форд Фокус". 

Следствием рассматриваются все возможные версии  преступления. Способ совершения убийства, когда преступник, ранив жертву, произвел ещё выстрел в голову,  позволяет делать выводы о большой вероятности заказного характера  этого преступления. Следственно-оперативной группой  проведён осмотр места происшествия и автомобиля  убитого. Изъяты две пули и три гильзы, личные вещи погибшего и другие предметы, имеющие значение по делу. Назначены судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, баллистическая и другие необходимые экспертизы. Следователи изучают видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения,  установленные в районе  убийства. Опрошены очевидцы преступления.

По факту убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 и ч.1 ст.222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия).

ИЧ

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