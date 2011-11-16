Главные трудоголики – юристы, экономисты и секретари

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16 ноября 2011, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Практически каждый человек, имеющий работу, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда работодатель просит остаться после окончания трудового дня и поработать сверх нормы.

Социологический опрос: «Как Вы поступите, если работодатель предложит Вам остаться после окончания рабочего дня и поработать сверх нормы без дополнительной оплаты?» провел портал Superjob.ru. Исследователи выяснили, работники каких специальностей готовы посвятить неоплачиваемой работе вечер, а может, и все выходные, а кто, напротив, не считает нужным входить в положение руководства и перерабатывать за идею.

Наиболее «сговорчивыми» сотрудниками оказались, как ни странно, юристы. Казалось бы, уж они-то компетентны в вопросах трудового права и при желании могут ответить на просьбу работодателя жёстким отказом. Но поработать в неурочное время без дополнительной оплаты готовы более половины опрошенных нами юристов (51%). Не слишком сильно отстают от них экономисты, среди которых энтузиастов-трудоголиков почти половина (48%). Возможно, юристы и экономисты демонстрируют повышенную лояльность работодателю в подобных ситуациях по той причине, что поиск новой работы для них довольно проблематичен. Количество соискателей в этих сегментах рынка труда значительно превышает число вакансий, поэтому специалисты по экономике и праву, как правило, держатся за имеющуюся работу.



Не пугают неоплачиваемые переработки и секретарей: бесплатно трудиться по окончании рабочего дня готовы 46% из них. «У меня замечательный шеф, он много делает для меня и моих коллег – для него я и в выходные могу выйти без дополнительной платы!» - уверяет один из респондентов. Своеобразным примером для подражания могут стать менеджеры по персоналу и бухгалтеры, среди которых количество готовых работать за идею достигает 44%. Почти столько же энтузиастов наблюдается среди сметчиков (43%), менеджеров по продажам (42%), врачей и медицинских сестёр (41%).



На последних строках рейтинга работников, готовых трудиться «до упора», оказались представители творческих профессий – архитекторы (33%) и дизайнеры (31%). Впрочем, среди работников этих сфер деятельности многие имеют ненормированный рабочий день.



Судя по комментариям тех, кто готов к бесплатной сверхурочной работе, часто в обмен на потраченное личное время такие сотрудники рассчитывают на нематериальное поощрение от руководства, например, дополнительный выходной или возможность уйти с работы пораньше в другой день. В первую очередь надеяться на понимание подчинённых могут работодатели, сумевшие построить доверительные отношения с сотрудниками. «Если работа приносит удовлетворение, если есть взаимопонимание и уважение со стороны руководителя, то можно и задержаться…» - рассуждают работники, которым явно повезло с руководством. Не приходится рассчитывать на лояльность сотрудников начальникам, превратившим бесплатные сверхурочные в систему: «Я, конечно, останусь, но в следующий раз такого не будет. За труд нужно платить».



Среди тех, кто не останется на работе сверх положенного времени, если этот труд не будет оплачен, лидируют продавцы-консультанты (34%), кладовщики, проектировщики и архитекторы (по 33%), а также психологи (32%). По утверждению этих специалистов, они знают себе цену и не согласятся на переработку без оплаты, кроме того, их профессионализм позволяет им успевать справляться со всеми задачами в рабочее время: «Хорошо подготовленный профессионал продуктивно работает в рабочее время».



Работников, для которых сверхурочные уже превратились в привычку, больше всего среди врачей и дизайнеров (по 26%), регулярно остаются в офисе по окончании рабочего дня около четверти менеджеров по работе с клиентами (24%). Неудивительно, что подобная практика снижает лояльность работников и ведёт к нарастанию недовольства руководством: «…Сопротивляюсь, как могу, но в любом случае скоро уйду».



