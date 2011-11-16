В Москве каток площадью более 15 тыс. кв. откроется к декабрю в парке Горького

//Общество

16 ноября 2011, 09:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Самый большой ледовый каток в России площадью более 15 тысяч кв. метров будет открыт в ЦПКиО имени Горького в Москве к 1 декабря. В столичном департаменте культуры рассказали, что каток спроектировали австрийские инженеры.

Он рассчитан на всепогодную эксплуатацию, что позволит сохранить качество льда до весны. Каток в парке Горького будет поделен на несколько зон: большой каток, танцевальную и детскую зону, малые дорожки и хоккейную коробку.

При катке будет работать пункт сервиса по заточке коньков, пункт проката спортинвентаря. Закуплено 4 тысячи пар коньков, в также комплексы защиты для взрослых и детей.