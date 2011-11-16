Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

ЦИК РФ: российские избиратели смогут найти свой участок для голосования он-лайн

16 ноября 2011, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Центризбирком России в преддверии думских выборов открывает интернет-сервисы, которые помогут электорату определить адреса своих избирательных участков и найти себя в списках избирателей.

Начиная со среды любой избиратель сможет уточнить необходимые для себя сведения по выборам  он-лайн. Сама кампания по уточнению списков стартовала в понедельник. С этого дня любой избиратель может прийти на свой участок и ознакомиться со списком.

Напомним, выборы депутатов Госдумы России назначены на 4 декабря. В них участвуют все семь зарегистрированных Минюстом политических партий.

ЛБ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан