ЦИК РФ: российские избиратели смогут найти свой участок для голосования он-лайн

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16 ноября 2011, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Центризбирком России в преддверии думских выборов открывает интернет-сервисы, которые помогут электорату определить адреса своих избирательных участков и найти себя в списках избирателей.

Начиная со среды любой избиратель сможет уточнить необходимые для себя сведения по выборам он-лайн. Сама кампания по уточнению списков стартовала в понедельник. С этого дня любой избиратель может прийти на свой участок и ознакомиться со списком.

Напомним, выборы депутатов Госдумы России назначены на 4 декабря. В них участвуют все семь зарегистрированных Минюстом политических партий.