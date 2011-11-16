//Общество
Совет директоров Apple возглавил доктор биохимии
16 ноября 2011, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
Пост главы совета директоров крупнейшей IT-компаниb Apple возглавил выпускник Принстона, доктор биохимии Артур Левинсон. В совет директоров Apple вошел также исполнительный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер.
Напомним, пост главы совета Apple оказался вакантным после смерти Стива Джобса в начале октября.
Артур Левинсон, возглавлявший до весны 2009 года биотехнологическую корпорацию Genentech, входил в совет директоров Apple с 2005 года, передает Reuters.
Apple выпускает компьютеры Mac, ноутбуки MacBook и линейку портативных устройств: смартфоны iPhone, плееры iPod и планшет iPad.