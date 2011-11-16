Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Совет директоров Apple возглавил доктор биохимии

16 ноября 2011, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пост главы совета директоров крупнейшей IT-компаниb Apple возглавил выпускник Принстона, доктор биохимии Артур Левинсон. В совет директоров Apple вошел также исполнительный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер.


Напомним, пост главы совета Apple оказался вакантным после смерти Стива Джобса в начале октября.  

Артур Левинсон, возглавлявший до весны 2009 года биотехнологическую корпорацию Genentech, входил в совет директоров Apple с 2005 года, передает Reuters.

Apple выпускает компьютеры Mac, ноутбуки MacBook и линейку портативных устройств: смартфоны iPhone, плееры iPod и планшет iPad.

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан