Совет директоров Apple возглавил доктор биохимии

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16 ноября 2011, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пост главы совета директоров крупнейшей IT-компаниb Apple возглавил выпускник Принстона, доктор биохимии Артур Левинсон. В совет директоров Apple вошел также исполнительный директор корпорации Walt Disney Боб Айгер.



Напомним, пост главы совета Apple оказался вакантным после смерти Стива Джобса в начале октября.



Артур Левинсон, возглавлявший до весны 2009 года биотехнологическую корпорацию Genentech, входил в совет директоров Apple с 2005 года, передает Reuters.

Apple выпускает компьютеры Mac, ноутбуки MacBook и линейку портативных устройств: смартфоны iPhone, плееры iPod и планшет iPad.