Председатель Мосгорсуда: коррупции в столичных судах нет

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16 ноября 2011, 08:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта radiovesti.ru

За десять лет не было ни одного случая взяточничества среди столичных судей, а система даёт сбои по вине судебных приставов, заявила накануне председатель Московского городского суда Ольга Егорова.

"98% судей честные, а с остальными 2% мы сами справимся в рамках судебной системы, мы от таких избавляемся очень быстро",- отметила она.

Отметим, "Аргументы.ру" писали, что судьи Мосгорсуда в отчетах о своих доходах не раскрывают данные о недвижимости и автомобилях в отличие от коллег высших судов и из арбитражного суда столицы.

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уверена, что сбои в работе судебной системы происходят не по вине судей, а из-за плохой работы столичных приставов по исполнению судебных решений.

"В Москве не дорабатывают судебные приставы. Может быть, им сложно, может быть, маленькая зарплата, поэтому они не работают в полную силу",- сказала Егорова в интервью телеканалу ТВЦ, передаёт Интерфакс.

По ее словам, доверие граждан к судебной системе наполовину зависит от исполнения вынесенных решений.

"Приставы взыскивают большие долги, а о маленьких говорят - нам это невыгодно. Работают люди, которые не заинтересованы", - сказала Егорова.

По данным Мосгорсуда, в столице исполняется лишь одно из десяти вынесенных решений.