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//Общество

С Александром Бастрыкиным россияне смогут поговорить по телефону

15 ноября 2011, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Российские граждане смогут поговорить с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным по телефону. В Следственном комитете России заработает прямая телефонная линия.

Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. По его словам, решение организовать такую линию глава СКР принял лично - "в целях создания дополнительных технических возможностей для обеспечения в Следственном комитете РФ конституционного права граждан на обращение к председателю с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов, а также с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов СК России".

"Горячая линия" будет работать каждый третий четверг месяца с 16 до 18 часов. Оператор будет принимать телефонные звонки, поступающие на телефон прямой линии 8 (495) 640-20-47 и фиксировать персональные данные обратившегося и соединять его с председателем СК России.

Владимир Маркин пояснил, что прямая телефонная линия - "это очередной шаг руководства Следственного комитета к обеспечению права граждан на беспрепятственное обращение с заявлениями и жалобами о восстановлении их нарушенных прав и законных интересов", - цитирует Маркина ИТАР-ТАСС.

СБ

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