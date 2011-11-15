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//Общество

Российский премьер возродит Всероссийский фестиваль народного творчества

15 ноября 2011, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр России Владимир Путин на форуме сельской интеллигенции, который проходит в Белгородской области, поддержал идею снова возродить Всероссийские фестивали народного творчества.

Во время общения с сельской интеллигенцией одна из участниц съезда обратилась к российскому премьеру с просьбой - начать вновь проводить фестивали народного творчества, по ее словам, этот фестиваль был "огромным стимулом для развития народного творчества, народной культуры, а самый главный, заключительный этап этого фестиваля проходил в Кремлевском дворце, где собирался цвет народной культуры, лучшие коллективы".

Владимир Путин поддержал это предложение, он сказал: "Хорошая идея - возродить Всероссийский фестиваль народного творчества, мы с вами это сделаем", - цитирует премьера РИА Новости.

СБ

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