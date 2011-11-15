Михаил Прохоров опроверг слухи о продаже проекта по созданию ё-мобиля

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15 ноября 2011, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Российский предприниматель Михаил Прохоров опроверг слухи о том, что он продал проект по созданию ё-мобиля. По словам бизнесмена, информация о том, что группа "Онэксим", которая принадлежит Прохорову, испытывает определенные финансовые трудности при реализации ё-мобиля - это ложь, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Летом в этом году сообщалось, что в компанию "Ё-авто" заказов на выпуск "ё-мобилей" поступило на 10 лет вперед.

В начале июня под Петербургом стартовало строительство завода по производству "Ё-мобилей". Еще в начале 2010 года бизнесмен Михаил Прохоров заявил о разработке проекта "народного автомобиля". Топливом для "Ё-мобиля" будут служить бензин или газ, а вместе с двигателем внутреннего сгорания будут работать и электромоторы.