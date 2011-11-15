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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

На новые молодежные форумы Путин пообещал выделить 500 млн рублей

15 ноября 2011, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Владимир Путин во вторник пообещал подумать о выделении до 500 млн рублей на проведение молодежных форумов в федеральных округах после обращения к премьеру депутата Светланы Хоркиной.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина на всероссийском форуме сельской интеллигенции обратилась к Путину с просьбой оказать поддержку в проведении молодежных форумов в федеральных округах и выделить на эти цели из бюджета 500 млн рублей.

На что премьер с улыбкой ответил: "Форум – можно, да. Это хорошее мероприятие. 500 миллионов ей нужно на форум, погуляем, соберемся", – цитирует премьера РИА Новости.

Аргументы Недели ранее сообщали, что в Москве с 4 по 6 декабря пройдет Всероссийский молодежный форум, который в молодежной среде уже назвали "зимний Селигер". В столицу во время выборов в Госдуму приедут до 30 тысяч активистов движения "Наши".

СБ

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