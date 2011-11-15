Подземный трамвай осваивает новые маршруты (ВИДЕО)

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15 ноября 2011, 21:55 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

1tv.ru

В Волгограде любимый горожанами и удивляющий туристов, единственный в России подземный трамвай существует уже больше четверти века. Этот уникальный транспорт называют ещё метротрам.

В Волгограде готовятся открыть вторую очередь метротрама. Этот гибрид придумали в Волгограде в 70-е годы. В областном центре, который вытянулся вдоль Волги почти на 100 километров, транспортная проблема становилась все острее. А настоящее метро тогда разрешали строить только в городах-миллионниках. В Волгограде же жили 800 тысяч человек. Тогда и решили, чтобы разгрузить дороги, "спустить" под землю трамвай. На метротраме без пересадок можно проехать приблизительно восьмую часть города. Ближе к центру города трамвай въезжает в тоннель. В вагонах включают свет, скорость движения остается та же, 50 километров в час, но кажется, что едет значительно быстрее.

Накануне открытия новой подземной линии все специалисты волнуются, как актеры перед премьерой. "Театральная станция. Архитекторы и художники вложили душу, чтобы она соответствовала своему названию", - отметил генеральный директор транспортного предприятия Николай Жуков.