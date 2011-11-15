Москву будут освещать уличные фонари на солнечных батареях

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15 ноября 2011, 21:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве власти Восточного административного округа пошли на эксперимент - теперь столичные улицы в округе будут освещать уличные фонари, которые работают на солнечных батареях.



Всего планируется установить в ВАО более 4 тысяч новых устройств.



Для примера можно привести Китай, где солнечные батареи уже давно используют владельцы отелей, строители, их используют даже в армии.



При помощи энергии солнца в китайских гостиницах постоянно есть горячая вода, а постояльцы пользуются ею совершенно бесплатно. А на вооружении китайской армии стоит портативное устройство, с помощью которого можно вскипятить чайник с водой за десять минут.



Китайские эксперты подсчитали, что всего за год гелиосистемы в Китае производят энергию эквивалентную мощности сорока крупных АЭС. А власти Пекина пришли к выводу, что потратившись на солнечные батареи, можно сэкономить до 20 миллионов тонн топлива.



Китайское правительство уже год выделяет субсидии национальным производителям солнечных батарей. Им дают дешевые кредиты, почти бесплатно предоставляют земельные участки. Делается это для того, чтобы крупнейший в мире потребитель электроэнергии хотя бы немного снизил зависимость от традиционных энергоносителей. Согласно плану правительства Китая - к 2020 году генерировать 20 гигаватт солнечного электричества. И хотя это будет всего 6% от общего объёма, но в Китае говорят - это только начало, передают Вести.ру.



Может теперь и Россия последует примеру Китая?