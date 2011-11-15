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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Лужкову вручили повестку о вызове на допрос его супруги Елены Батуриной

15 ноября 2011, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Во время допроса в следственном департаменте МВД РФ  во вторник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку о вызове на допрос его супруги Елены Батуриной.

Напомним, 15 ноября Лужков, как и обещал,  явился на допрос, который продлился более четырех часов.  Адвокат экс-градоначальника  Генри Резник заявил, что не будет рассказывать о подробностях допроса всвязи с данной подпиской о неразглашении, и  в целях сохранения адвокатской тайны.

В конце октября в  пресс-службе департамента Следственного департамента МВД РФ  сообщили, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков вызван  для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с хищениями денежных средств в ОАО «Банк Москвы».
Лужков во время допроса  в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы ограничился общими фразами.

«Показания Лужкова будут проверены, а также сформулированы уточняющие вопросы в рамках данного дела», - отметили в следственном департаменте.

ИЧ

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