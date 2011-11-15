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15 ноября 2011, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Во время допроса в следственном департаменте МВД РФ во вторник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку о вызове на допрос его супруги Елены Батуриной.



Напомним, 15 ноября Лужков, как и обещал, явился на допрос, который продлился более четырех часов. Адвокат экс-градоначальника Генри Резник заявил, что не будет рассказывать о подробностях допроса всвязи с данной подпиской о неразглашении, и в целях сохранения адвокатской тайны.

В конце октября в пресс-службе департамента Следственного департамента МВД РФ сообщили, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков вызван для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с хищениями денежных средств в ОАО «Банк Москвы».

Лужков во время допроса в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы ограничился общими фразами.

«Показания Лужкова будут проверены, а также сформулированы уточняющие вопросы в рамках данного дела», - отметили в следственном департаменте.