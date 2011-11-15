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//Общество

МВД: показания Лужкова по делу Банка Москвы будут проверены

15 ноября 2011, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

В следственном департаменте МВД РФ сообщили, что  показания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которые он давал во вторник в Москве, будут проверены.

Официальный представитель следственного департамента МВД отметил, что Лужков, давая во вторник показания следователю  по делу о хищениях в Банке Москвы, ограничился "общими фразами", передает РИА Новости.

Юрий Лужков, как и обещал, приехал в Москву на допрос из-за границы. Его адвокат Генри Резник после допроса сообщил, что допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы продолжался более четырех часов. Лужков покинул кабинет следователя в статусе свидетеля.

В конце 2010 года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина  по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы.

ИЧ

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