В Москве задержаны 20 человек при разгоне акции оппозиции на Триумфальной площа

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15 ноября 2011, 20:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве во вторник полиция разогнала традиционную акцию оппозиции на Триумфальной площади. Около двадцати активистов движения «Другая Россия» развернули плакаты и транспаранты, разбросали листовки и начали выкрикивать лозунг «Выборы без оппозиции – это преступление!».

Полиция задержала протестующих после того, как они не отреагировали на призывы разойтись.

Задержаны более 20 человек, уточнил пресс-секретарь Другой России Александр Аверин «Эху Москвы».

Всех задержанных поместили в один автобус, который они начали раскачивать изнутри, передает корреспондент Интерфакса.

Напомним, акция с требованием допустить внесистемную оппозицию к выборам проходит на Триумфальной площади каждый вторник.