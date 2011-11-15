На Кашпировского заявили в прокуратуру представители Тульской епархии

//Общество

15 ноября 2011, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

На Анатолия Кашпировского, который занимается сеансами психотерапии, заявили в прокуратуру представители Тульской епархии Русской православной церкви.



Когда в Туле появились афиши о предстоящих выступлениях Кашпировского, глава миссионерского отдела Тульской епархии священник Павел Картушин обратился с письмом к прокурору региона Олегу Чернышу с заявлением, в котором он написал, что из сообщений СМИ и научной литературы "известно о пагубном влиянии так называемых сеансов Кашпировского на здоровье человека", передает Интерфакс.



Священник Павел Картушин приводит для примера результаты проведенной работы ученого Лебедева, который изучал состояние людей после просмотра телепередач с сеансами Кашпировского. Согласно его данным, 63% авторов писем, смотревших передачи экстрасенса, жаловались на резкое обострение хронических заболеваний. Представитель Тульской епархии РПЦ предполагает, что деятельность Кашпировского подходит под статью 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Также священник видит признаки преступлений и по ряду других статей, он попросил прокурора провести проверку деятельности Кашпирского и выяснить - имеет ли он необходимые разрешения и лицензии для проведения платных услуг, так называемых сеансов психотерапии.