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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Медведев предложил разработать ипотеку для малообеспеченных россиян

15 ноября 2011, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии президент России Дмитрий Медведев на встрече со своими сторонниками предложил разработать специальный ипотечный продукт для малообеспеченных россиян, у которых небольшие доходы.

Дмитрий Медведев считает, что специальный ипотечный кредит должен иметь меньший первоначальный взнос и невысокую процентную ставку, он сказал по этому поводу: "Я предлагаю проработать использование для этих целей института государственных гарантий. И, кроме того, предусмотреть возможность выкупа ипотечных облигаций по таким кредитам нашими институтами развития. Вот это было бы очень серьезным средством поддержки наших бюджетников".

Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул, что региональные власти при этом должны наладить выдачу таким гражданам субсидий на приобретение жилья, передает НТВ.

СБ

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