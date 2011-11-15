В китайской пустыне Гоби спутник обнаружил «странные» объекты

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15 ноября 2011, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

maps.google.com

Интернет-компания Google разместила в Сети снимки из космоса поверхности китайской пустыни Гоби, на которых запечатлены странные объекты. На изображениях, размещенных во «всемирной паутине» в рамках проекта «Google Планета Земля», можно увидеть необычные строения, разветвления дорог и сгоревшая техника, пишет во вторник The Daily Mail.

На снимках видны несколько прямоугольников размером примерно 1 на 2 км, заполненных множеством пересекающихся светлых линий, похожих на «сетки» городских улиц, передает ИТАР-ТАСС.

Разрешение снимков не дает точно определить сделаны ли данные линии из какого-либо материала, нанесены краской или выкопаны в земле. На изображениях заметна структура, напоминающая аэродром с длинной взлетно-посадочной полосой.

Еще одна структура выделяется на спутниковой карте необычным ярко- голубым цветом.

По версии The Daily Mail , объекты в китайской пустыни Гоби могут являться частью военного или испытательного полигона. Уточняется, что они удалены более чем на 100 км от основных дорог.

Район, снятый спутником, расположен в нескольких сотнях км от космодрома Цзюцюань и военной базы Дин Синь на востоке и солончаковых озер Лобнор на западе, где КНР проводила ядерные испытания. Данные обстоятельства послужили причиной для возникновения множества конспирологических теорий, обсуждаемых сейчас во всемирной Сети.

Отметим, поиск на спутниковых снимках любопытных объектов, таких как круги на полях и изображения на крышах зданий, давно вошел в число хобби многих пользователей Интернета.