Посол России и президент Таджикистана пришли к взаимопониманию

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15 ноября 2011, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Во вторник состоялась встреча посла России в Таджикистане Юрия Попова с президентом республики Эмомали Рахмоном, стороны пришли к взаимопониманию относительно дела пилотов авиакомпании Rolkan.



Советник-посланник посольства РФ Владимир Ваниев сообщил, что в ходе состоявшейся сегодня встречи было "достигнуто взаимопонимание", ее участники сошлись во мнении, что обе стороны заинтересованы в выходе из ситуации "в духе стратегического партнерства", передает Интерфакс.



Напомним, 8 ноября суд Курган-Тюбе на юге Таджикистана приговорил пилотов авиакомпании Rolkan Investments Ltd. гражданина России Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы каждого по обвинению в контрабанде, незаконном пересечении госграницы и нарушении правил международных воздушных перевозок.