Патриарх Грузии Илья Второй приедет в Москву на 65-летие главы РПЦ

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15 ноября 2011, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Грузии Илья Второй приедет в Москву 18 ноября для участия в торжествах, связанных с 65-летием главы Русской православной церкви патриарха Московскойго и всея Руси Кирилла. 20 ноября они проведут совместный молебен.



В Москве 23 ноября Илья Второй встретится с грузинской диаспорой и отслужит литургию в грузинском храме Святого Георгия, передает Взгляд.ру. Несмотря на отсутствие между Россией и Грузией дипломатических отношений после войны 2008 года, РПЦ и ГПЦ поддерживают тесные связи.