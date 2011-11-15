Крымчан зазывают на Камчатку

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15 ноября 2011, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

В день, когда на Камчатку обрушился мощный циклон, представители региона устроили его презентацию в Крыму. В Русском культурном центре сотрудники Генконсульства в Симферополе и руководители Агентства по занятости населения края попытались рассказать о преимуществах Камчатского полуострова для российских соотечественников, проживающих, в свою очередь, на Крымском полуострове.

По словам руководителя Агентства по занятости населения Камчатского края Натальи НИЦЕНКО, Украина среди всех республик СНГ занимает первое место по количеству желающих переселиться на Камчатский край. Указанный регион относится к категории «А», соответственно, размер «подъемных» для тех, кто захотел переехать, является самым высоким – 120 тысяч рублей участнику программы и по 40 тыс. – членам его семьи. Хотя для Дальнего Востока, по признанию представителя агентства, это сумма небольшая. Кроме того, в регионе наблюдается проблема с обеспечением жильем переселенцев. К примеру, в Петропавловском-Камчатском и Елизовском районе участникам программы его не предоставляют, сообщает an.crimea.ua.

По словам НИЦЕНКО, на Камчатском крае востребованы высококвалифицированные специалисты в сфере образования, медицины, строительства, а средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей. «Людей привлекают не только новые возможности, но и экологически чистый климат на Камчатском крае», - добавила НИЦЕНКО.

Собравшимся в Русском культурном центре в Симферополе были продемонстрированы документальные фильмы о Камчатке и тех, кто уже туда переселился. «Мне здесь очень нравится: люди хорошие, работа, отношение – все устраивает», - поделился своим мнением рабочий Гаспар АМБАРЦУМЯН.

Некоторые из присутствующих заинтересовались предложением и теперь намерены всерьез рассмотреть вариант переезда в Россию.

Как известно, государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом принята указом президента РФ 28 июня 2006 года. Программа направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию. Рассчитана на период с 2006 по 2012 годы.