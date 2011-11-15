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//Общество

Государство не намерено сокращать ФЦП по предоставлению жилья молодежи

15 ноября 2011, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр  РФ Владимир Путин  во вторник во время поездки в Белгородскую область заявил о том, что  государство не намерено сокращать программу по предоставлению жилья молодым специалистам.

В ходе  общения с  жителями одного из сел Путин  ответил на вопрос одной  из местных жительниц , которая спросила у него  правда ли, что для "студентов халява по жилью закончилась".  Женщина такой вывод   сделала по итогам встречи президента Дмитрия Медведева со студентами  в Барнауле.

Путин заверил: «Мы ничего сокращать не будем, а наоборот, сделаем системной помощь молодежи в получении жилья».  Он подчеркнул, что для этого разработана целая федеральная программа.  «Мы ничего забирать не собираемся, не сомневайтесь», - сказал он.
По словам главы правительства, для того, чтобы  «выпускники вузов могли получить жилье, должны выполняться три условия: кредиты на жилье должны быть минимальными, ставка кредита должна субсидироваться государством, а первый взнос должны взять на себя региональные или местные власти», передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что правительство вместе с региональными властями будет работать над тем, чтобы жилье для молодых становилось все более доступным.

Напомним, на  этой встрече со студентами в Барнауле президент Дмитрий Медведев сообщил, что программа будет продолжена, ставки по ипотеке должны снижаться. При этом президент напомнил участникам встречи, что они «взрослые люди»  и «должны понимать, что халявы никогда не будет».

ИЧ

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