Государство не намерено сокращать ФЦП по предоставлению жилья молодежи

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15 ноября 2011, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин во вторник во время поездки в Белгородскую область заявил о том, что государство не намерено сокращать программу по предоставлению жилья молодым специалистам.

В ходе общения с жителями одного из сел Путин ответил на вопрос одной из местных жительниц , которая спросила у него правда ли, что для "студентов халява по жилью закончилась". Женщина такой вывод сделала по итогам встречи президента Дмитрия Медведева со студентами в Барнауле.

Путин заверил: «Мы ничего сокращать не будем, а наоборот, сделаем системной помощь молодежи в получении жилья». Он подчеркнул, что для этого разработана целая федеральная программа. «Мы ничего забирать не собираемся, не сомневайтесь», - сказал он.

По словам главы правительства, для того, чтобы «выпускники вузов могли получить жилье, должны выполняться три условия: кредиты на жилье должны быть минимальными, ставка кредита должна субсидироваться государством, а первый взнос должны взять на себя региональные или местные власти», передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что правительство вместе с региональными властями будет работать над тем, чтобы жилье для молодых становилось все более доступным.

Напомним, на этой встрече со студентами в Барнауле президент Дмитрий Медведев сообщил, что программа будет продолжена, ставки по ипотеке должны снижаться. При этом президент напомнил участникам встречи, что они «взрослые люди» и «должны понимать, что халявы никогда не будет».